У Гонконгу затримали жінку за підозрою у плюванні в молоко дитини — NDTV World

У Гонконгу поліція затримала 37-річну домашню працівницю з Філіппін за підозрою у жорстокому поводженні з чотирирічною дівчинкою. За даними NDTV World, жінку підозрюють у тому, що вона плювала в чашку, коли готувала молоко для дитини в помешканні родини в житловому комплексі The Belcher’s у районі Кеннеді-Таун.

Скарга матері

Мати дівчинки, 44-річна менеджерка страхової компанії, звернулася до поліції після того, як виявила ймовірні інциденти. За інформацією видання, таких випадків могло бути чотири, вони нібито сталися між 31 жовтня та 5 листопада.

Усі епізоди, за даними джерела, нібито відбувалися на кухні під час приготування молока для дитини. Працівницю підозрюють у тому, що вона плювала в чашку перед тим, як дати напій дівчинці.

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Розслідування триває

Підозрювана, яку в матеріалі названо за прізвищем Сегундо, заперечила звинувачення. Поліція продовжує розслідування, а жінка перебуває під вартою.

У дівчинки не виявили видимих травм, госпіталізація їй не знадобилася. Вона проживає з батьками, восьмирічним братом і двома домашніми працівницями з Філіппін.

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