У Гонконзі, Китай, сотні людей зібралися на меморіальну службу напередодні першої річниці пожежі в житловому комплексі Wang Fuk Court, яка забрала життя 168 людей. Богослужіння відбулося в католицькому соборі Непорочного Зачаття.

Як повідомляє The Japan Times, під час служби четверо людей, які втратили близьких у пожежі, зачитали імена всіх загиблих. Частина присутніх плакала. Священник Домінік Чан, який проводив службу, наголосив, що кожен із загиблих був унікальною людиною, а не лише числом.

Річниця трагедії

Пожежа 26 листопада 2025 року знищила сім багатоквартирних будинків комплексу Wang Fuk Court і тривала два дні. За даними видання, це була найсмертоносніша пожежа в житловій будівлі у світі з 1980 року та найгірша катастрофа в Гонконзі за понад сім десятиліть.

Пасторка Дженні Лам, яка втратила внаслідок пожежі трьох членів родини, сказала, що час не зменшив її болю. За її словами, вогонь може знищити дім і забрати життя, але не здатен знищити любов до померлих та спогади про них.

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Розслідування та обмеження

Влада не планує офіційного меморіалу, побоюючись, що вшанування пам’яті може набути політичного характеру. Водночас католицькі та буддійські релігійні заклади запланували молитовні заходи. Біля місця пожежі десятки людей поклали квіти у відведеному для цього просторі.

Друге за рангом посадовець Гонконгу Ерік Чан заявив, що уряд допомагатиме проводити законні заходи, але застеріг від порушень порядку. Китайське урядове відомство у справах Гонконгу і Макао також попередило про спроби спричинити хаос під виглядом вшанування трагедії.

Розслідування під керівництвом судді минулого місяця дійшло висновку, що пожежа, ймовірно, почалася через недопалок і швидко поширилася сіткою на фасадах будівель. Влада визнала, що трагедія виявила давні недоліки регулювання та контролю за утриманням будинків і пожежною безпекою. Поліція повідомила про затримання 40 людей у зв’язку з пожежею.

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