У Гонконзі встановили 15 штучних гнізд для рідкісних какаду — Mongabay

У Гонконзі (Китай) команда природоохоронного проєкту HK Cockatoo Watch від березня 2025 року встановила 15 штучних гніздових будиночків для жовточубих какаду. Чотири з них уже зайняли пари птахів. Будиночки розміщують у громадських парках і на територіях шкіл, зокрема St. Louis School та ISF Academy, повідомляє Mongabay.

Брак природних дупел

Жовточубий какаду (Cacatua sulphurea) перебуває під критичною загрозою зникнення: у його природному ареалі в східній Індонезії та Східному Тиморі залишилося менш як 2 тисячі особин. У Гонконзі живе приблизно 200 диких какаду, яких вважають нащадками домашніх улюбленців, що втекли або були випущені.

Популяція в місті залишається стабільною завдяки суворому правовому захисту та відсутності природних хижаків. Водночас через пошкодження дерев сильними штормами та обрізання дерев було втрачено понад 60% природних дупел, де великі птахи влаштовують гнізда.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Камери в гніздах і допомога пташеняті

Біологиня та постдокторантка Університету Гонконгу Астрід Андерссон разом з арбористом і природоохоронцем Гаррі Вонгом адаптували австралійські конструкції гнізд для вологого клімату Гонконгу. Усередині будиночків встановили камери, що дають змогу дистанційно спостерігати за розмноженням птахів.

У травні до одного зі штучних гнізд помістили пташеня, яке знайшли у вентиляційному отворі кондиціонера в житловому будинку. Батьки возз'єдналися з ним і вигодували його до повного оперення. Гаррі Вонг нині працює над удосконаленням ПВХ-будиночків, щоб знизити температуру всередині та поліпшити умови гніздування.

Нещодавнє генетичне тестування показало високе генетичне різноманіття гонконзьких какаду. Дослідники вважають, що збереження цієї міської популяції може бути важливим для відновлення диких популяцій виду в Південно-Східній Азії.

Читай нас у