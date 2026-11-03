У Гонконзі зафіксували найспекотніший жовтень від початку метеорологічних спостережень. Середня місячна температура становила 27,6°C, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на дані Гонконзької обсерваторії.

Новий температурний рекорд

Показник жовтня був на 0,2°C вищим, ніж торішній рекордний результат за цей самий місяць. За даними обсерваторії, метеорологічні спостереження в Гонконзі ведуть із 1884 року.

У серпні в місті також зареєстрували найвищу температуру за весь період спостережень — 36,9°C. Тоді тайфун Dolphin приніс до Гонконгу тепле повітря.

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Вплив Ель-Ніньйо

У матеріалі зазначається, що винятково сильне явище Ель-Ніньйо цього року підвищувало температуру в різних регіонах світу. Світові синоптики протягом кількох місяців попереджали, що воно може стати найсильнішим за весь час спостережень.

Ель-Ніньйо є теплою фазою природного кліматичного циклу. Воно тимчасово підвищує температуру моря в тропічній частині Тихого океану, змінює погодні умови та може посилювати ризики посух і повеней, а також антропогенне глобальне потепління.

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