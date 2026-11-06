У Гонконзі зберігають близько 600 тисяч чипів Nvidia H200 для Китаю — Channel NewsAsia

У Гонконзі зберігають близько 600 тисяч передових ШІ-чипів Nvidia H200, які очікують на відправлення до Китаю. Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на двох обізнаних співрозмовників, Пекін досі не схвалив великі партії імпорту, попри попит китайських технологічних компаній.

Обмежені поставки

За словами трьох співрозмовників видання, останніми місяцями Китай дозволив ввезення частини H200. Кілька великих китайських інтернет-компаній отримали приблизно по 10 тисяч таких чипів, повідомив один зі співрозмовників.

Невеликі партії також постачали через посередників і непрямими маршрутами, однак обсяги цих поставок не уточнюють. Міністерство промисловості та інформаційних технологій КНР, Державний комітет з розвитку та реформ, Nvidia, а також Alibaba, ByteDance, DeepSeek і Tencent не відповіли на запити про коментар.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попит на обчислювальні потужності

H200 не є найновішим процесором Nvidia для штучного інтелекту, однак китайські аналоги ще не зрівнялися з ним за можливостями. У поєднанні з програмним забезпеченням Nvidia цей чип корисний для навчання моделей штучного інтелекту.

Експортний контроль США з 2022 року обмежує доступ Китаю до передових чипів Nvidia та обладнання для їх виробництва. Адміністрація президента США Дональда Трампа торік дозволила Nvidia продавати H200 схваленим китайським покупцям після американо-китайських торговельних переговорів, йдеться у матеріалі.

На тлі обмеженої пропозиції ціни на неофіційному ринку зросли. Наприкінці жовтня сервер із вісьмома H200 пропонували в материковому Китаї більш ніж за 6 млн юанів, або близько 900 тис. доларів США, що приблизно втричі більше, ніж роком раніше. Сервери з новішими чипами Blackwell, які також підпадають під експортні обмеження США, пропонували більш ніж за 20 млн юанів за одиницю.

Читай нас у