У Гонконзі жінку ув’язнили на 20 днів за ляпас дівчинці — Channel NewsAsia

Суд у Гонконзі засудив 68-річну Леун Лай-ха до 20 днів ув’язнення та штрафу 2 тисячі гонконзьких доларів за напад на п’ятирічну дівчинку в ігровій зоні торговельного центру APM у районі Кунь-Тхун. Як повідомляє Channel NewsAsia, 5 листопада жінка визнала провину в нападі, що стався 26 серпня.

Сварка через м’яч

Конфлікт почався після сварки між дівчинкою та онуком Леун через баскетбольний м’яч. До сутички долучилися троє дорослих: Леун, її 34-річна донька Нг Ка-вун і 34-річна мати дівчинки Сюй Ян.

Відео сутички показало, що Леун збила дитину на підлогу. Жінка сказала поліції, що штовхнула та вдарила дівчинку, бо вважала, що та кривдила її онука. Медичний огляд зафіксував почервоніння на обличчі дівчинки та незначні подряпини на руці Леун.

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Рішення суду

Усім трьом жінкам висунули обвинувачення у бійці в громадському місці. У суді Кунь-Тхуна вони визнали викладені обставини правопорушення. Виконувач обов’язків головного магістрату Лі Чі-хо заявив, що Леун не мала зриватися на дитині, та призначив їй покарання у вигляді ув’язнення і штрафу.

Нг Ка-вун і Сюй Ян погодилися на річне зобов’язання щодо належної поведінки. Якщо протягом наступних 12 місяців вони скоять правопорушення подібного характеру, їх можуть покарати та зобов’язати сплатити по 1 тисячі гонконзьких доларів.

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