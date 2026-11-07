У готелі Хайдарабада знайшли мертвим громадянина США — NDTV World

У готелі Marriott Executive Apartments у районі Гачібаулі індійського міста Хайдарабад знайшли мертвим 41-річного громадянина США Мітчелла Браяна Лі. Поліція Гачібаулі, що входить до комісаріату Кіберабад, зареєструвала справу про підозрілу смерть та розпочала розслідування.

Не відповідав на дзвінки

Як повідомляє NDTV, Лі був жителем Каліфорнії та прибув до Хайдарабада 2 листопада у відрядження разом із бізнес-партнером Девідом. Вони проживали в одному готелі, а Лі зупинився в номері 1218 на 12-му поверсі.

За попередньою інформацією, чоловік перестав відповідати на телефонні дзвінки ввечері 4 листопада. Після кількох безуспішних спроб зв'язатися з ним працівники готелю запідозрили, що з гостем могло щось статися.

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Розслідування обставин смерті

5 листопада приблизно о 18:30 працівники готелю відчинили номер універсальним ключем і виявили Лі непритомним на ліжку. Вони викликали службу екстреної медичної допомоги 108. Медики, які прибули на місце, констатували смерть чоловіка.

Після повідомлення адміністрації готелю поліція прибула до готелю, оглянула місце події та зареєструвала справу. Правоохоронці встановлюють обставини смерті, а додаткову ясність щодо її причини, як очікується, мають дати результати посмертної експертизи.

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