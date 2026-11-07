В австралійському Грейсмірі тесля Джош Сандер і його учень Гарі Танбридж надали допомогу 93-річному Іану Бартону, який упав удома та зазнав тяжкої травми зап’ястя. Після госпіталізації до лікарні Рокгемптона чоловік перебував у стабільному стані, повідомляє ABC News.

Допомога до прибуття медиків

Сандер і Танбридж працювали над перголою на тихій вулиці в Грейсмірі незадовго до 8:00, коли почули крики дружини потерпілого Джой Бартон. Вони знайшли Іана Бартона на задньому подвір’ї. Він перечепився через край невеликого пандуса та впав, тримаючи миску вівсяної каші.

За словами Сандера, під час падіння чоловік порізав артерію на зап’ясті. Спершу тесляр туго обмотав зап’ястя кухонним рушником, однак цього було недостатньо, щоб сповільнити кровотечу. Тоді Сандер узяв із будинку сукню дружини потерпілого, а Танбридж приніс із робочого автомобіля клейку стрічку.

Чоловіки наклали тугу пов’язку та імпровізований джгут і продовжували тиснути на рану до приїзду швидкої допомоги.

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Очікування швидкої тривало 40 хвилин

За словами Сандера, під час приблизно 40-хвилинного очікування швидкої Іан Бартон кілька разів втрачав свідомість, і чоловіки намагалися привести його до тями. Коли потерпілий, як вони помітили, почав давитися, Танбридж дістав із його рота зубні протези, щоб не перешкоджати диханню.

Швидка доправила Бартона до лікарні Рокгемптона. У Службі швидкої допомоги Квінсленду заявили, що місцева бригада в Грейсмірі на той момент працювала в умовах значного навантаження, але відреагувала настільки швидко, наскільки це було можливо. У відомстві також подякували членам громади за швидку реакцію та допомогу до прибуття медиків.

Джой Бартон назвала двох чоловіків героями та сказала, що вони врятували життя її чоловікові. Родина сподівається, що після операції Іан Бартон зможе повернутися додому найближчими днями, однак його відновлення може тривати кілька місяців.

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