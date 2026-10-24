У Гренаді офіційно висунули 46 кандидатів на вибори 5 листопада — The Rio Times

У Гренаді офіційно висунули 46 кандидатів у 15 виборчих округах на загальні вибори, призначені на 5 листопада 2026 року. Про це повідомляє The Rio Times. Голосування визначить склад усіх 15 виборних місць у Палаті представників. Для парламентської більшості партії необхідно здобути щонайменше вісім мандатів.

Основні учасники перегонів

Правлячий Національний демократичний конгрес, або NDC, який очолює прем’єр-міністр Дікон Мітчелл, та опозиційна Нова національна партія, NNP, очікувано висунуть кандидатів у кожному з 15 округів. Новостворений Демократичний народний рух, DPM, очолюваний колишнім міністром закордонних справ Пітером Девідом, за повідомленням видання, братиме участь у виборах у дев’яти округах.

На попередніх загальних виборах 23 червня 2022 року NDC здобув дев’ять місць у Палаті представників, а NNP — шість. Після цієї перемоги Дікон Мітчелл став прем’єр-міністром країни.

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Графік голосування та кампанія

Виборчі дільниці 5 листопада працюватимуть із 6:00 до 17:00 за місцевим часом. Для поліцейських передбачено спеціальне голосування 2 листопада — за три дні до основного дня виборів.

Лідерка NNP Еммелін П’єр на партійному мітингу Better Grenada на Національному стадіоні поблизу столиці Сент-Джорджеса закликала прихильників зберігати зосередженість до 18:00 у день голосування. Вона заявила, що тоді Гренада побачить «новий уряд». Однією з ключових економічних пропозицій NNP є зниження ставки корпоративного податку з 28% до 25%.

Серед найбільш помітних перегонів — вибори в сільському окрузі Сент-Ендрю-Південно-Східний, де Еммелін П’єр протистоятиме міністру освіти Девіду Ендрю від NDC. На виборах 2022 року П’єр перемогла Ендрю з перевагою приблизно у 230 голосів.

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