Грецька берегова охорона 28 листопада дістала тіла двох мігрантів і врятувала 41 людину поблизу острова Гавдос у Середземному морі. Протягом дня рятувальники також доправили на берег ще близько тисячі мігрантів із човнів поблизу Криту, провівши понад десяток окремих операцій.

Операція біля Гавдосу

Чотирьох мігрантів, яких помітили на скелястій ділянці Гавдосу, берегова охорона перевезла на сусідній Крит для надання медичної допомоги. Про операції повідомила грецька берегова охорона, передає Channel NewsAsia.

Новий південний маршрут

Греція тривалий час була одним з основних шляхів до Європи для мігрантів і біженців із Близького Сходу, Африки та Азії. У 2015–2016 роках на грецькі острови, переважно з Туреччини, прибули майже мільйон людей.

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Загальна кількість прибуттів згодом зменшилася після посилення морського та прикордонного патрулювання. Водночас останніми роками зросла кількість прибуттів із Лівії — переважно мігрантів із Бангладеш і людей, які залишають Судан через насильство. Це відкрило південний маршрут до Гавдосу та Криту.

Цього року Греція активізувала повернення людей, яким відмовили в наданні притулку. Разом із ще чотирма країнами ЄС вона прагне з наступного року відправляти багатьох із них до центру депортації в Руанді.

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