У Греції майнова нерівність досі вища за докризову — Anadolu Agency

У Греції майнова нерівність у 2023 році залишалася вищою, ніж у 2010-му та 2014-му, попри зниження показника в більшості інших країн єврозони. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на аналіз Європейського центрального банку, який цитує грецька газета Kathimerini.

Вплив кризи на статки домогосподарств

За даними аналізу, у єврозоні загалом нерівність у розподілі багатства зростала між 2010 і 2014 роками, але згодом знизилася майже до докризового рівня. Водночас у Греції, Іспанії, Італії, Португалії, Грецькій адміністрації Кіпру та Ірландії вона залишилася істотно вищою.

На початку 2010 року занепокоєння щодо стійкості грецького державного боргу спричинило глибоку рецесію. Одним із головних чинників поглиблення майнового розриву стало падіння вартості нерухомості: вартість житла домогосподарств з іпотекою знижувалася, тоді як сума їхніх непогашених боргів не змінювалася.

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Заощадження та доступ до житла

Домогосподарства з нижчими доходами витрачали заощадження на базові потреби, тоді як заможніші верстви швидше виграли від відновлення фондових ринків. Коефіцієнт майнової нерівності в країнах, що постраждали від кризи, зростав до 2021 року й у 2023-му все ще перевищував рівні 2010 та 2014 років. У решті єврозони він опустився нижче докризових значень.

ЄЦБ пов'язує стійкість розриву, зокрема, зі складнощами фінансово вразливих сімей у відновленні заощаджень і зниженням рівня володіння житлом, особливо серед молоді. Нерівність зберігалася також під час пандемії та інфляційного сплеску 2021–2023 років, незважаючи на державну підтримку.

Окремо дані Eurostat показали, що у 2025 році 50,5% жителів Греції не могли покрити непередбачені витрати — це найвищий показник у ЄС. Середній рівень по блоку становив 29,2%.

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