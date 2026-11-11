У Grok Build виявили вразливість, що відкривала доступ до даних — Engadget

Вразливість у вайбкодинг-агенті Grok Build могла відкрити доступ до чутливих даних тисяч користувачів, зокрема внутрішніх матеріалів SpaceXSI. Про це заявила компанія Claroc, що займається безпекою, повідомляє Engadget.

Як посилання стали доступними

За висновком дослідників Claroc, Grok Build створював посилання на застосунки з випадковими фразами з чотирьох слів і до 38 бітами ентропії. Водночас ця частина адреси розміщувалася ліворуч від домену, а не праворуч, як у Gemini від Google.

Через таку побудову адреси могли фіксувати пасивні DNS-сервери. Надалі вони потрапляли до загальнодоступних баз даних, де їх могли знайти люди, яким первісно не надсилали посилання. Дослідники назвали такі сторінки GhostShares.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Які матеріали були відкриті

Серед виявлених матеріалів SpaceXSI були план адаптації нових працівників, схема територій продажів для 594 стратегічних облікових записів, вісім пропозицій щодо реклами в X, чотири активні панелі облікових записів рекламодавців і дві копії посібника X із безпеки брендів. Пароль вимагав лише один із виявлених застосунків.

Claroc також повідомила, що серед організацій, чиї дані могли бути відкритими, шість входили до списку Fortune 500, а 26 мали понад 1 000 працівників. За оцінкою дослідників, приблизно 2% виявлених застосунків містили матеріали високого або критичного рівня чутливості.

Компанія передала результати SpaceXSI та іншим постраждалим організаціям. За даними Claroc, частина з них швидко обмежила доступ до застосунків. SpaceXSI, як стверджують дослідники, відреагувала після згадки Ілона Маска та ще одного представника компанії в X і зняла з доступу 24 власні застосунки.

Читай нас у