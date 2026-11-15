У GTA VI гравці зможуть впливати на стосунки героїв — The Guardian

Студія Rockstar North в Единбурзі, Велика Британія, показала журналістам Grand Theft Auto VI — нову частину ігрової серії, що розроблялася понад десять років. Як повідомляє The Guardian, у центрі сюжету будуть двоє молодих злочинців — Люсія та Джейсон, які переховуються у вигаданому штаті Леоніда з містом Вайс-Сіті, створеним як пародія на Маямі.

Взаємини героїв

У більшості епізодів гравець зможе вільно перемикатися між Люсією та Джейсоном. Коли персонажі перебувають окремо, гравець зможе організовувати їхнє листування та телефонні розмови. Разом їх можна буде вести до спортзалу, бару, на медитаційний ретрит або на пограбування крамниці.

Співкерівник Rockstar North і один із трьох творчих керівників GTA VI Роб Нельсон заявив, що гравець відповідатиме за розвиток стосунків персонажів. За його словами, від дій гравця залежатиме, чи збережуть Люсія та Джейсон романтичний зв’язок. У грі також буде можливість дати персонажам змогу триматися за руки.

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Наслідки злочинів

GTA VI, як і попередні частини серії, буде грою про злочини, однак розробники заохочують діяти обережніше. На початку Джейсон і Люсія зможуть зламувати запалювання лише недорогих автомобілів і відкривати прості замки. Для складніших пограбувань гравцям доведеться розвідувати цілі, шукати запасні входи й коди до сейфів, вимикати камери спостереження або викрадати записи.

Нельсон зазначив, що злочин залишається важливою частиною Grand Theft Auto, але дії гравця впливатимуть на перебіг гри. Розробники намагалися не обмежувати свободу користувачів, водночас додавши механізми, які можуть заохочувати до емпатії щодо героїв.

За даними видання, над GTA VI працювала команда майже з 5 тисяч людей у різних країнах, хоча центральним осередком розробки залишається Rockstar North в Единбурзі. Робота над грою в певній формі почалася 2015 року, а незалежні оцінки, яких Rockstar не підтверджує, оцінюють витрати на її створення в понад 1 млрд доларів США. Попередня частина серії, GTA V, що вийшла 2013 року, продалася накладом 230 млн копій.

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