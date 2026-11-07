У Гватемалі під час нападу на кортеж депутата загинули троє людей — The Rio Times

У Ріо-Ондо, у гватемальській Сакапі, 6 листопада озброєні нападники відкрили вогонь по кортежу депутата Конгресу Хуліо Портільйо. Загинули троє людей, сам парламентарій вижив, повідомляє The Rio Times.

Суперечливі дані про загиблих

Напад стався перед поліцейською дільницею на 137-му кілометрі Атлантичного шосе. Міністерство внутрішніх справ Гватемали заявило, що під час відбиття прямого нападу на депутата загинули троє співробітників Національної цивільної поліції. За версією відомства, вони захищали життя Портільйо.

Водночас місцеві повідомлення описують загиблих як двох поліцейських, які пересувалися на мотоциклі, та одного охоронця депутата. Муніципальні пожежники Ріо-Ондо заявили, що Портільйо не був поранений пострілами і його доправили до медичного закладу. МВС повідомило, що депутат перебуває у стабільному стані.

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Розслідування ведуть прокурори

Розслідуванням займається прокуратура Гватемали. Станом на вечір 6 листопада влада не повідомляла про затримання, не називала підозрюваних і не оголошувала мотиву стрілянини.

Портільйо представляє Сакапу в Конгресі Гватемали. У матеріалі також зазначається, що він був обраний у 2023 році від правоцентристської партії Cabal, а наприкінці жовтня приєднався до партії «Національна єдність надії» (UNE).

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