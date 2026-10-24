У столиці Гватемали сімох співробітників Національної цивільної поліції доправили до суду через ймовірні порушення під час затримання двох братів, яких раніше назвали підозрюваними у вбивстві адвоката Хуана Франсіско Солорсано Фоппи. Серед поліцейських — комісар, інспектор, офіцер третього класу та четверо агентів, повідомляє The Rio Times.

Ордери на затримання поліцейських видав Третій кримінальний суд першої інстанції Гватемала-Сіті. Міністерство внутрішніх справ країни заявило, що правоохоронців доправили до суду через ймовірні порушення під час затримання братів. За даними Publinews, їм закидають зловживання владою та можливе підкидання зброї.

Затриманих братів звільнили

17 жовтня озброєні нападники застрелили 43-річного Солорсано Фоппу на спортивному комплексі Campo Marte в п'ятій зоні Гватемала-Сіті. Під час нападу також загинув Густаво Адольфо Агілар Гамарро. Невдовзі поліція повідомила про затримання двох братів у 16-й зоні міста та продемонструвала карабін як доказ.

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Брати, які працювали кур'єрами сервісів доставки, заперечували причетність до злочину. Наступного дня суд звільнив їх через недостатність доказів для продовження справи. За інформацією Prensa Libre, карабін зареєстрований на приватну особу та не значиться викраденим; його власника перевіряють слідчі.

Слідство перевіряє дії правоохоронців

Заступник директора поліції з операцій Есвін Хасінто повідомив законодавцям, що поліцейські після затримання відвезли братів до відділку, а не безпосередньо до будівлі суду Torre de Tribunales, як передбачають правила. За його словами, патрульні автомобілі змінювали, а маршрути коригували без повідомлення старшого командування.

Видання Plaza Pública повідомляло про дев'ять порушень приблизно за три години та стверджувало, що у відділку братів змусили стати навколішки й позувати для фото перед зброєю. Керівник поліції Давід Кустодіо Ботео заявив про відсторонення кількох поліцейських і начальника відділку. Осіб, причетних безпосередньо до стрілянини у справі про вбивство Солорсано Фоппи, наразі не затримували.

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