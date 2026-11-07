У Гватемалі вбили депутата та трьох поліцейських — Al Jazeera

У місті Ріо-Ондо на сході Гватемали внаслідок збройного нападу загинули депутат Конгресу Хуліо Портільйо та троє співробітників Національної цивільної поліції. Напад стався у департаменті Сакапа, який відомий активністю наркоторгівлі.

Депутат помер після поранення

Портільйо зазнав тяжких поранень і спочатку був доправлений до лікарні. Згодом його смерть підтвердила партія «Національна єдність надії» (UNE), до якої він належав. Про загибель депутата і поліцейських повідомляє Al Jazeera.

Президент Бернардо Аревало заявив, що троє поліцейських загинули під час виконання службових обов’язків. Він доручив силовим структурам співпрацювати з прокурорами, які розслідують убивства.

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Слідство встановлює обставини

Влада не назвала мотив нападу та не повідомила, хто може бути причетним до нього. За даними Al Jazeera, торгівлю наркотиками в департаменті Сакапа контролює угруповання родини Лоренсана, пов’язане з мексиканським картелем Сіналоа.

Портільйо здобув мандат у 2023 році від опозиційної партії Cabal, а згодом перейшов до UNE, яку очолює колишня перша леді Сандра Торрес. Приблизно за три тижні до цього у столиці Гватемали застрелили колишнього антикорупційного прокурора Хуана Франсіско Солорсано Фоппу. Правоохоронці не встановили зв’язку між цими нападами.

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