У Гвінеї-Бісау 11 людей обвинувачено у смерті митника — The Rio Times

У Гвінеї-Бісау прокуратура висунула обвинувачення 11 підозрюваним у вбивстві та пошкодженні майна за обтяжуючих обставин у справі про загибель працівника митниці Олофа Жуана Гоміша Самбу. За даними The Rio Times, Самбу загинув 27 вересня 2026 року в столиці країни Біссау.

Версія прокуратури

Як повідомляє видання з посиланням на повідомлення прокуратури, переказане двома місцевими медіа, група людей переслідувала автомобіль, у якому перебував Самбу, зупинила його, пошкодила машину та побила митника. Прокуратура вважає, що 11 підозрюваних діяли спільно як співвиконавці.

Одне з місцевих медіа також повідомило, що натовп нібито безпідставно пов’язав Самбу зі спробою викрадення дитини. Це твердження наводиться як частина повідомлень про кримінальне провадження.

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Тримання під вартою

Усі 11 підозрюваних, за даними прокуратури, перебувають під вартою до суду. Вони можуть оскаржити обвинувачення: місцеві джерела називали різні строки для цього — шість або вісім днів. Якщо скаргу не подадуть у встановлений строк, справу передадуть судді для подальшого розгляду.

Самбу був цивільним працівником митниці та очолював підрозділ боротьби з шахрайством у митному управлінні міста Габу на сході Гвінеї-Бісау. Командування Національної гвардії заявило, що він не був співробітником цього силового формування. The Rio Times зазначає, що не бачило оригіналу повідомлення прокуратури.

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