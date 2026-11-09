У Японії 27% учнів із вразливих родин не розглядали приватні школи — The Japan Times

У Японії 27% учнів першого року старшої школи з родин, які мають фінансові труднощі, не розглядали приватні школи під час вибору закладу освіти через витрати, не пов’язані з навчанням. У квітні навчання у приватних старших школах стало безоплатним, однак родини все одно сплачують вступні внески та інші шкільні платежі, повідомляє The Japan Times.

Витрати після вступу

Опитування провела Save the Children Japan у травні та червні серед домогосподарств, які беруть участь у програмі допомоги дітям цієї організації. Вона отримала 550 відповідей, придатних для аналізу: від 125 учнів першого року навчання в молодшій і старшій школі з різних регіонів країни та від 425 батьків.

Половина батьків, чиї діти навчаються у приватних старших школах, назвали одним із головних побоювань під час вступу ризик того, що дитині доведеться залишити навчання через фінансові причини.

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Середня сума шкільних платежів під час вступу до приватної старшої школи, зокрема внесків на утримання приміщень і кондиціонування, сягнула 147 526 єн, або близько $932. Це більш ніж удвічі перевищує показник попереднього року. Середній вступний внесок становив 173 135 єн — приблизно в 1,2 раза більше, ніж роком раніше. Також зросли витрати на форму, спортивний одяг і проїзні квитки.

Ноутбуки та планшети

Понад 60% опитаних батьків і школярів заявили, що комп’ютери та планшети варто надавати як шкільне обладнання, оскільки їхня купівля є дорогою для сімей. Субсидії або гранти на такі пристрої були доступні для 54,7% учнів державних шкіл і лише для 7% учнів приватних закладів.

Родини учнів приватних старших шкіл витрачали на придбання пристроїв у середньому близько 100 000 єн. Представниця Save the Children Japan Міцуе Ташіро заявила, що зростання цін і фінансове навантаження впливають на право дітей на освіту, особливо в економічно вразливих сім’ях.

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