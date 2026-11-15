У Японії батька заарештували за підозрою у вбивстві доньки — The Japan Times

У місті Хіракаті в Японії поліція префектури Осака заарештувала 33-річного Кентаро Канао за підозрою у вбивстві його трирічної доньки Ерени. Також затримали матір дитини, 33-річну Рійо Канао, яку підозрюють у неналежному виконанні обов’язків опікунки. Про це повідомляє The Japan Times.

Версія слідства

На тілі дівчинки виявили десятки синців. Поліція вважає, що Кентаро Канао систематично застосовував до доньки насильство. За даними слідства, 2 серпня чоловік бив дитину по голові, спині та животу, що, за версією поліції, призвело до її смерті.

Правоохоронці вважають, що чоловік змушував дівчинку ходити вгору й униз по сходинці-підставці, називаючи це вправою для ходьби. Коли вона зупинилася, батько, за версією слідства, розлютився та напав на неї. Вранці 3 серпня він викликав швидку, виявивши, що дитина не дихає.

Розтин виявив у дівчинки гостру субдуральну гематому та забій головного мозку. Також у неї був розрив стравоходу, який спричинив травматичний двобічний пневмоторакс, утруднення дихання та смерть.

Повідомлення про можливе насильство

Спершу батьки заявили слідчим, що дівчинка сама впала. Водночас джерела, обізнані з ходом розслідування, повідомили, що під час добровільного допиту Кентаро Канао заявив, що раніше бив доньку по спині як частину виховання.

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Міська влада Хіракати отримала близько п’яти повідомлень про можливе насильство над Ереною протягом приблизно року до липня. Після повідомлення 21 липня посадовці виявили на її обличчі два синці, однак батько тоді заперечив застосування насильства.

Місцевий центр консультацій щодо дітей, попри інформацію міської влади про можливе насильство, не вжив заходів, зокрема не взяв дівчинку під захисну опіку. У центрі вирішили, що батькам має надати настанови міська влада. Мер Хіракати Такасі Фусімі заявив, що місто серйозно сприймає цей випадок і працюватиме над запобіганням повторенню подібних трагедій.

Заходи в префектурі Осака

За даними експертного комітету Агентства у справах дітей та сімей, у Японії у 2024 фінансовому році через фізичне насильство або нехтування потребами померли 50 дітей. Майже 70% із них були віком до одного року, ще семеро — від одного до п’яти років.

З квітня 2021 року в префектурі Осака інформацію про всі випадки жорстокого поводження з дітьми, виявлені консультаційними центрами, щомісяця передають поліції. Однак про справу Ерени поліція дізналася лише після її госпіталізації. Із квітня 2027 року в префектурі планують перейти на обмін такою інформацією в режимі реального часу.

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