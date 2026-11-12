У Японії через пташиний грип знищують 20 тисяч курей — The Japan Times

У Японії підтвердили перший у сезоні випадок пташиного грипу на птахофермі в місті Камеока префектури Кіото. Після підтвердження вірусу країна почала знищувати близько 20 тисяч курей на фермі, повідомляє The Japan Times.

14 загиблих птахів

За даними японського міністерства сільського господарства, на фермі від пташиного грипу загинули 14 птахів. Головний секретар кабінету міністрів Мінору Кіхара закликав птахівників суворо дотримуватися гігієнічних вимог.

Міністр сільського господарства Арата Такебе заявив, що спалах захворювання може статися в будь-якій частині країни. Він закликав ферми рано виявляти хворобу, своєчасно повідомляти про неї та забезпечувати суворе дотримання гігієнічних вимог.

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Ризик для цін на яйця

Поширення пташиного грипу може додатково підвищити ціни на яйця напередодні періоду високого попиту наприкінці року. Згідно з опитуванням міністерства щодо продовольчих цін, середня вартість упаковки з 10 яєць у Японії в жовтні становила 312 єн — це найвищий показник від початку такого моніторингу в серпні 2003 року.

Такебе заявив, що влада вживатиме заходів для недопущення поширення вірусу, аби не вплинути на баланс попиту та пропозиції.

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