У Токіо член правління Банку Японії Наокі Тамура заявив, що центральний банк має швидко реагувати на ознаки надмірного прискорення інфляції. Одним із можливих кроків він назвав прискорення темпів підвищення процентних ставок.

Реакція на інфляцію

Як повідомляє Channel NewsAsia із посиланням на Reuters, 26 листопада Тамура висловив цю позицію у промові. За його словами, потреба прискорити підвищення ставок може виникнути у відповідь на ознаки надмірного прискорення інфляції.

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Фінансові умови

Тамура також зазначив, що фінансові умови залишаються стимулювальними. На його думку, за таких умов Банку Японії потрібно найближчим часом довести ключову ставку до рівня, який вважають нейтральним для економіки.

Член правління пов’язав потребу в наближенні ставки до нейтрального рівня з поточними фінансовими умовами. Його заява стосувалася можливості швидшого темпу підвищення ставок у разі інфляційного перевищення.

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