У Японії після триденних вихідних зросли ціни державних облігацій: дохідність еталонних 10-річних паперів знизилася на 7 базисних пунктів — до 2,715%. Дохідність п’ятирічних облігацій впала на 5,5 базисного пункту, до 2,125%, повідомляє The Japan Times.

Одночасне зростання акцій

Японський ринок державних облігацій зміцнився, хоча індекс Nikkei 225 під час торгів зростав максимум на 5%. Підйом акцій пов’язали зі зменшенням побоювань щодо уповільнення інвестицій у штучний інтелект після повернення Дженсена Хуана до керівництва Nvidia.

Старший макростратег Lombard Odier у Сінгапурі Хомін Лі вважає, що позитивній динаміці японських облігацій сприяли спокійніші очікування щодо перебоїв на енергетичному ринку та політики Федеральної резервної системи США у 2027 році.

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Очікування рішення Банку Японії

Старший стратег з облігацій BNP Paribas Asset Management Рютаро Кімура зазначив, що зниження довгострокових дохідностей, імовірно, підтримало закриття коротких позицій у японських держоблігаціях. Водночас сильне відновлення акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, може послабити уникнення ризику на фінансових ринках і знову актуалізувати можливість підвищення ставки Банком Японії в грудні.

За словами Кімури, великі японські інституційні інвестори поки утримуються від активних дій, оцінюючи значення новин навколо Nvidia для світової економіки та інвестицій у ШІ. Інвестори також очікують аукціону 40-річних державних облігацій у середу, який може дати додаткові сигнали щодо попиту на японський держборг.

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