У Японії індекс цін на послуги для бізнесу в жовтні зріс на 4,2% у річному вимірі після переглянутого підвищення на 3,8% у вересні. Показник відображає ціни на послуги, які компанії встановлюють одна для одної, та вказує на посилення цінового тиску, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на дані Банку Японії.

Що вплинуло на показник

Прискорення інфляції послуг значною мірою зумовили вищі витрати на морські вантажні перевезення й лізинг, а також зростання тарифів у готелях. Банк Японії відстежує цей індекс, щоб оцінювати, наскільки компанії перекладають вищі витрати на оплату праці у ціни послуг.

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Очікування щодо ставок

На інфляційний тиск також впливають стійко високі ціни на енергію та дорожчий імпорт через слабку єну. У вересні Банк Японії підвищив базову ставку до 1,25% після попереднього підвищення у червні. Такий інтервал був коротшим, ніж приблизно два підвищення ставки на рік у 2024 і 2025 роках.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда сигналізував про готовність надалі підвищувати ставки, щоб не допустити відхилення інфляції вище цільового рівня у 2%. Більшість аналітиків, опитаних Reuters, очікують нового підвищення ставки в грудні та ще одного — до кінця березня. Чимало з них оцінюють кінцевий рівень ставки у 1,75% або 2%.

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