У Японії набув чинності переглянутий закон про імператорську родину — The Japan Times

У Японії 24 жовтня набув чинності переглянутий Закон про імператорський дім, покликаний реагувати на скорочення кількості членів імператорської родини. Нові правила дозволяють усиновлювати до складу імператорської родини чоловіків — нащадків по батьківській лінії з колишніх гілок династії, а також дають жінкам із імператорської родини можливість залишатися в ній після одруження, повідомляє The Japan Times.

Напередодні прем’єр-міністерка Санае Такаїчі відвідала Імператорський палац у Токіо, щоб поінформувати імператора Нарухіто про переглянутий закон. Генеральний секретар кабінету міністрів Мінору Кіхара заявив, що під час запровадження нової системи слід поважати вільну волю всіх причетних.

Різний статус у межах однієї сім’ї

Уряд наголошує на значенні нового закону, однак низка практичних питань досі не визначена. Зокрема, незрозуміло, чи братимуть чоловіки та діти жінок із імператорської родини участь у публічних обов’язках і який рівень охорони їм надаватимуть.

Жінки-члени імператорської родини будуть внесені одночасно до імператорського родоводу та базового реєстру мешканців. Оскільки вони не мають прізвищ, у реєстрах зазначатимуть лише їхні імена. Водночас їхні чоловіки й діти не матимуть статусу членів імператорської родини. Це створює ситуацію, за якої члени однієї сім’ї матимуть різний статус.

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Також лунають побоювання щодо політичної нейтральності імператорської родини: її жінки не мають права голосу та не можуть балотуватися, тоді як їхні чоловіки й діти як звичайні громадяни мають такі права. Для нинішніх жінок-членів родини передбачено перехідний механізм вибору — залишитися в родині або вийти з неї після шлюбу. Через публічну увагу до цих рішень вони можуть зазнавати психологічного тиску.

Питання спадкоємності не вирішене

Невідомо, чи знайдуться охочі приєднатися до імператорської родини через усиновлення. Право на це мають неодружені чоловіки віком від 15 років, які не мають дітей і походять по батьківській лінії з колишніх гілок династії. За оцінками експертів, критеріям можуть відповідати близько 10 осіб із чотирьох із 11 колишніх гілок.

Ці 11 гілок залишили імператорську родину 1947 року, а їхній спільний предок із нинішнім імператором жив приблизно 600 років тому, в період Муроматі. Опозиційні партії називають представників цих гілок та нинішню імператорську родину «майже цілковито чужими людьми». Лунають також застереження, що план усиновлення може становити дискримінацію за походженням, заборонену Конституцією.

Переглянутий закон відображає курс прем’єр-міністерки на збереження спадкування престолу по чоловічій лінії. Водночас питання про можливість правління жінок-імператорів відклали. Додаткова резолюція парламенту передбачає продовження розгляду заходів для стабільного престолонаслідування, хоча уряд наразі не планує негайно створювати експертну комісію.

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