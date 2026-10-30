У Японії набув чинності закон про резервну столицю — Anadolu Agency

У Японії набув чинності закон, який дозволяє префектурам подавати заявки на отримання статусу резервної столиці як альтернативи Токіо. Механізм має забезпечити безперервність державних і суспільних функцій у разі масштабного стихійного лиха, а також сприяти децентралізації економічної активності за межами столичного регіону.

Статус для кількох префектур

Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Kyodo News, закон не обмежує кількість резервних столиць однією префектурою. Прем'єр-міністр зможе призначати резервну столицю на підставі заявок префектур.

Щонайменше чотири префектури — Хоккайдо, Айті, Осака та Фукуока — як очікується, подадуть заявки на отримання такого статусу. Для територій, які будуть визначені як другі столиці, влада планує запровадити податкові стимули для залучення інвестицій.

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Вимоги до кандидатів

Минулого вівторка уряд прем'єр-міністерки Санае Такаїті схвалив постанову, що встановлює вимоги для отримання статусу. Частка префектури у валовому внутрішньому продукті Японії має становити щонайменше 2,1%, а на її території має бути місто з населенням не менше 1,2% населення країни.

У листопаді уряд, як очікується, оприлюднить базовий підхід до статусу другої столиці та графік призначень. Поява закону відбувається на тлі прагнення Японської інноваційної партії, партнера правлячої коаліції, перетворити Осаку на мегаполіс, подібний до Токіо.

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