У Японії підтвердили другий за сезон спалах пташиного грипу — The Japan Times

У японській префектурі Тіба підтвердили спалах високопатогенного пташиного грипу на птахофермі в місті Асахі. Це другий випадок пташиного грипу на японських птахофермах від початку сезону, повідомляє The Japan Times.

Знищення птиці та обмеження перевезень

Влада префектури планує знищити приблизно 40 тисяч курей-несучок на цій фермі. Також вона заборонить перевезення 5,62 мільйона курей, яких утримують на 49 фермах у радіусі 10 кілометрів від господарства в Асахі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Про спалах префектурний уряд Тіби повідомив у п’ятницю.

Підтвердження вірусу

У четвер ферма в Асахі повідомила владі про зростання кількості загиблих курей. Спершу експрес-тест показав позитивний результат. Його підтвердили рано в п’ятницю за допомогою генетичного тестування.

Читай нас у