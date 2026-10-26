У Японії помер колишній прем’єр-міністр Ясуо Фукуда — The Japan Times

У Японії у віці 90 років помер колишній прем’єр-міністр Ясуо Фукуда. Про смерть політика повідомило The Japan Times у матеріалі, опублікованому 26 жовтня 2026 року.

Відносини з Китаєм

У виданні зазначили, що Фукуда працював над поліпшенням відносин між Японією та Китаєм. У повідомленні його названо колишнім главою японського уряду.

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Політична родина

Ясуо Фукуда був сином колишнього японського лідера Такео Фукада. У вересні 2007 року він обійняв посаду прем’єр-міністра та став першим у країні прем’єр-міністром другого покоління.

У матеріалі також опубліковано фотографію Reuters, на якій Фукуда виступає під час інтерв’ю в Токіо в січні 2015 року. Світлина ілюструє політика через кілька років після того, як він очолив уряд Японії.

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