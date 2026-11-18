Global Fleet Sales призначила японську компанію Space Factory авторизованим партнером для постачання пікапів і фургонів Ford державним, оборонним та гуманітарним автопаркам Японії. Як повідомляє Motor1, домовленість не передбачає відновлення роздрібного продажу нових автомобілів Ford у країні.

Автомобілі для державних структур

Потенційними замовниками стануть японські міністерства, органи місцевого самоврядування, Сили самооборони Японії та неурядові організації. За даними Motor1 із посиланням на PickUpTruckTalk, запропонований модельний ряд охоплює пікапи Ranger, Ranger Super Duty, F-150 і серію Super Duty — F-250, F-350, F-450 та F-550. Також планують пропонувати позашляховик Everest і фургон Transit.

Global Fleet Sales, дочірня структура RMA Group, відповідатиме за постачання автомобілів і технічну інформацію. Space Factory займатиметься координацією з клієнтами, імпортом, японською реєстрацією, доставкою та подальшим сервісним обслуговуванням. Працівники японської компанії пройшли навчання з обслуговування автомобілів Ford.

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Спеціальні модифікації під замовлення

Компанія RMA Special Vehicles із Таїланду має виконувати спеціальні переобладнання для окремих проєктів. Йдеться, зокрема, про машини швидкої допомоги, аварійно-рятувальні автомобілі та транспорт для важкого бездоріжжя. Серед можливих доопрацювань — системи зв’язку та освітлення, додаткові системи зберігання, підвіска й електрообладнання.

Походження та специфікації кожного автомобіля оцінюватимуть окремо, з урахуванням вимог японської реєстрації та регулювання. Для Ranger Super Duty заявлено максимальну вантажопідйомність до 1982 кг і буксирування причепа з гальмами масою до 4500 кг залежно від конфігурації. Ціни, обсяги замовлень і конкретні терміни поставок поки не оголошували.

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