У Японії просять 6 років для ексдепутата у справі про хабарі — The Japan Times

У Японії прокуратура попросила призначити шість років ув’язнення та штраф близько 42 млн єн (266 тис. доларів) колишньому депутату Палати представників Масатосі Акімото. Його обвинувачують в отриманні хабарів від компанії, що працює у сфері офшорної вітроенергетики, повідомляє The Japan Times.

Обвинувачення у хабарництві

За версією обвинувачення, 51-річний Акімото у 2019–2023 роках отримав загалом приблизно 72 млн єн. В обмін на це він нібито ставив під час парламентських засідань запитання, вигідні для компанії.

Прокуратура також просить призначити покарання строком на три роки 67-річному Масаюкі Цукаваки — колишньому президентові Japan Wind Development. Його обвинувачують у пропонуванні хабарів. Акімото та Цукаваки не визнали вини.

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Версія сторін у суді

На слуханні в Токійському окружному суді прокуратура заявила, що 2021 року обвинувачені спільно створили синдикат для володіння скаковими кіньми. За її твердженням, Цукаваки оплачував коней і племінних кобил, яких обирав Акімото.

Сторона захисту заперечує, що ці платежі були хабарями. На думку прокуратури, дії обвинувачених були вкрай зловмисними та свідчили про усталену злочинну поведінку. Завершення розгляду справи після заключних виступів захисту заплановане на січень.

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