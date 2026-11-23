Дослідники з Японії розробили технологію позиціювання, яка може допомогти електромобілям точніше ставати над бездротовою зарядною платформою. Система визначає положення, відстань і кут зарядної котушки автомобіля відносно зарядного пристрою в землі, повідомляє Live Science.

Чому важливе точне розташування

Бездротове заряджання передає енергію через магнітне поле: передавальна котушка в наземній платформі створює змінне магнітне поле, яке індукує електричний струм у приймальній котушці під автомобілем. Цей струм заряджає батарею електромобіля. Водночас навіть невелике зміщення між котушками може знизити швидкість та ефективність процесу.

Для визначення оптимального положення нова система використовує короткодіючі радіосигнали. Навколо зарядної котушки автомобіля встановлюють чотири надширокосмугові радіопристрої, які обмінюються сигналами з чотирма антенами, розміщеними навколо зарядної платформи.

Результати лабораторного тесту

Система вимірює час проходження радіохвиль між пристроями та антенами, а також невеликі відмінності в надходженні сигналу до датчиків автомобіля. Це дає змогу розрахувати положення і кут зарядної котушки відносно наземного пристрою.

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У лабораторних дослідах зі зменшеною моделлю автомобіля технологія визначала розташування котушки з точністю до 2,32 міліметра, а напрямок її орієнтації — до 0,25 градуса. Корекція спотворень радіосигналів зменшила похибку позиціювання приблизно у п'ять разів.

Можливе застосування

На думку авторів роботи, технологія може бути корисною для безпілотних таксі та інших автономних автомобілів, яким потрібно заряджатися без допомоги людини. Перший автор дослідження Рьотаро Хада, магістрант Вищої школи інформаційних наук і технологій Університету Осаки, заявив, що команда прагне наблизити ситуацію, за якої електромобілі заряджатимуться просто після паркування, подібно до смартфонів на бездротових зарядних пристроях.

Результати дослідження опублікували 26 серпня в IEEE Open Journal of Vehicular Technology. Науковці зазначили, що систему ще необхідно перевірити просто неба, на повнорозмірних електромобілях і в реальних умовах заряджання.

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