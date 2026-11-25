У Японії після несанкціонованого доступу до даних онлайн-брокера Rakuten Securities витекла інформація про активи на близько 1,68 млн клієнтських рахунків. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на японське агентство Kyodo News.

Скомпрометовані мільйони записів

Rakuten Securities, одна з найбільших японських компаній у сфері онлайн-брокерських послуг, заявила про компрометацію приблизно 4,41 млн записів з іменами та адресами клієнтів. Серед витеклих даних також були близько 14 тис. записів із відомостями про річний дохід, які клієнти вказували самостійно.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередня оцінка компанії

17 листопада Rakuten Securities попереджала, що внаслідок інциденту могли бути скомпрометовані до 15,72 млн записів, зокрема ідентифікатори для входу. Тоді компанія зазначала, що до 4,47 млн записів потенційно могли містити імена, адреси, дані про річний дохід і фінансові активи клієнтів.

Наразі несанкціонованих операцій із рахунками клієнтів не підтверджено.

Читай нас у