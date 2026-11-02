У Японії встановили телефонну будку для родин жертв аварії Kazu I — The Japan Times

На узбережжі міста Раусу на японському острові Хоккайдо встановили дерев’яну телефонну будку Ocean Phone, де родини можуть подумки поговорити з близькими, які загинули або зникли безвісти після катастрофи туристичного судна Kazu I у 2022 році. Про це повідомляє The Japan Times.

Місце для спогадів

Будку облаштували на узбережжі Раусу, розташованого на східній частині півострова Сіретоко. Приблизно двометрова дерев’яна споруда має синій дах і білий фасад, а її двері та інтер’єр оздоблені кольорами, натхненними небом. Усередині стоять стілець, стіл і старий чорний телефонний апарат, не підключений до телефонної мережі.

Ініціатором встановлення став 63-річний місцевий рибалка Кенджі Сакураї, який брав участь у волонтерських пошуках зниклих після аварії. Після консультацій із чоловіком, що втратив близьких, та іншими людьми Сакураї вирішив створити це місце, оскільки перспектив спорудження меморіалу на місці трагедії не було. Будівництво почалося у квітні.

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Пам’ять про пасажирів і екіпаж

Під час аварії туристичного судна Kazu I біля півострова Сіретоко у квітні 2022 року загинули 20 пасажирів і членів екіпажу, ще шестеро зникли безвісти. Один із чоловіків, які допомагали встановити будку, втратив у катастрофі старшого сина, якому тоді було сім років, і колишню дружину, якій було 42 роки. Обоє досі вважаються зниклими безвісти.

Поруч із будкою проклали дерев’яні рейки, що ведуть у бік моря, адже син цього чоловіка любив швидкісні поїзди. Чоловік сказав, що тепер має місце, де може тихо згадувати близьких біля того самого моря Сіретоко.

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