У Японії за долар давали понад 160 єн — Anadolu Agency

У Японії в п’ятницю за один долар США давали понад 160 єн. Японська валюта опустилася до найнижчого рівня від початку вересня після тиску продажів протягом тижня, повідомляє Anadolu Agency.

Попередження влади Японії

Послаблення єни спонукало японську владу попередити про можливе втручання у валютний ринок. Міністр фінансів Сацукі Катаяма заявив, що японські посадовці підтримуватимуть тісну координацію з американськими колегами та вживатимуть відповідних заходів за потреби, щоб реагувати на надмірні й різкі коливання на валютному ринку.

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Головний валютний дипломат Японії Ацусі Мімура також застеріг інвесторів не ігнорувати події минулого літа, коли японська та американська влада спільно втручалася в ринок для підтримки єни.

Вплив долара і політики ФРС

Останнє падіння японської валюти відбулося на тлі загального зміцнення долара США. Ринок очікує більш рішучого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою після сильніших, ніж очікувалося, даних щодо інфляції у США та дедалі жорсткіших заяв представників ФРС.

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