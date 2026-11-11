У Японії затримали мера Ави за підозрою у шахрайстві — The Japan Times

У Японії поліція затримала мера міста Ава в префектурі Токусіма, 69-річного Хісато Мачіду, за підозрою в шахрайському отриманні 3,5 млн єн. Разом із ним затримали 42-річного посадовця міської адміністрації Кенічі Мацуду та 53-річного працівника компанії Мінору Дохі, повідомляє The Japan Times.

Підозра у завищенні вартості контракту

За версією поліції префектури Токусіма, троє чоловіків змовилися завищити вартість договору, який міська влада Ави уклала з приватною компанією у травні 2024 року. Слідчі підозрюють, що таким чином вони шахрайським шляхом отримали 3,5 млн єн.

Контракт стосувався заміни обладнання, пов’язаного з кабельною мережею. Загалом місто виплатило приватній компанії 74,25 млн єн, зокрема суму, яку правоохоронці вважають отриманою шахрайським шляхом. За даними Asahi Shimbun, Дохі працював у цій компанії.

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Ремонт після аварії

Як повідомляє NHK, у вересні 2023 року Мачіда в неробочий час автомобілем врізався у стіну житлового будинку з бетонних блоків у префектурі. За даними поліції, він мав сплатити 3,5 млн єн за ремонт.

За даними Asahi Shimbun, поліція вважає, що мер доручив Мацуді завищити вартість робіт із заміни обладнання, після чого через Дохі оплатив ремонт пошкодженої стіни. Мачіда працював у місцевій владі з 1976 року, а мером Ави вперше став у 2023 році.

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