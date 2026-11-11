У Японії затримали підозрюваного у викраденні годинника за 46 млн єн — The Japan Times

У Японії затримали чоловіка віком близько 30 років, якого підозрюють у викраденні розкішного наручного годинника Audemars Piguet вартістю 46 млн єн. За даними The Japan Times, годинник зник із магазину в торговельному комплексі Nakano Broadway у Токіо, однак за кілька днів його повернули до крамниці службою доставки разом із написаною від руки запискою з вибаченнями.

Крадіжка в торговельному комплексі

Крадіжка сталася 29 жовтня в магазині годинників на третьому поверсі комплексу в районі Накано. За версією слідства, підозрюваний приміряв годинник, а потім утік із ним.

NHK повідомляла, що після цього чоловік, імовірно, сів на швидкісний потяг на Токійському вокзалі та поїхав на захід. Столична поліція Токіо встановила його місцеперебування в Нагої та затримала.

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Повернення годинника

1 листопада годинник надійшов назад до магазину через службу доставки. Працівники крамниці перевірили серійний номер і підтвердили, що це саме викрадений виріб. Посилку відправили з префектури Айті; на ній також вказали ім'я та адресу, але поліція вважає ці дані неправдивими.

У серпні в тому ж торговельному комплексі з іншого магазину на першому поверсі викрали чотири розкішні годинники сукупною вартістю близько 200 млн єн. У цій справі затримали й згодом висунули обвинувачення двом громадянам Чилі.

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