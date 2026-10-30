У Японії затримали шістьох підозрюваних у телефонному шахрайстві — The Japan Times

Поліція префектури Канаґава в Японії затримала шістьох японців віком від 22 до 58 років за підозрою у причетності до телефонних шахрайств, які здійснювалися з бази у В’єтнамі. Серед затриманих — 55-річний Шюндзі Сето та 28-річний Сейя Абе.

Підозра у шахрайстві на 1 млн єн

Як повідомляє The Japan Times, у червні в’єтнамська влада викрила шахрайську базу в місті Бакнінь на півночі країни та затримала пов’язаних із нею осіб, зокрема шістьох японців. Після цього їх доправили до Японії.

Слідство підозрює, що 22 травня чоловіки діяли у змові з невстановленими особами, щоб ошукати жінку віком від 20 до 29 років із префектури Ямаґучі на 1 млн єн. За версією поліції, їй телефонували, видаючи себе за правоохоронців, і заявляли, що гроші необхідно перевірити через нібито підозру в її причетності до шахрайської групи.

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Понад 150 епізодів

За даними джерел видання, підозрювані могли потрапити до В’єтнаму через Камбоджу. Їх також вважають причетними до понад 150 випадків шахрайства, переважно в регіонах Канто та Тюбу. Загальна сума коштів, які вони, за даними джерел, могли викрасти, перевищує 500 млн єн.

У поліції префектури Канаґава заявили, що шахрайську базу виявили після того, як одна людина з Японії цього року втекла звідти та звернулася до посольства Японії в Ханої.

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