У Японії затримали трьох за підозрою у контрабанді черепах — The Japan Times

Поліція префектури Осака в Японії затримала трьох людей за підозрою у спробі незаконно ввезти з Таїланду трьох індійських зірчастих черепах і 13 раків. Про це повідомляє The Japan Times.

Спроба ввезення через аеропорт Кансай

За даними поліції, підозрювані могли діяти спільно, намагаючись 8 травня ввезти тварин із Таїланду до Японії через міжнародний аеропорт Кансай у префектурі Осака. Спробу контрабанди виявили співробітники митниці Осаки під час огляду багажу.

Правоохоронці повідомили, що індійських зірчастих черепах загорнули у вологий картон. За версією поліції, їх перевозив у валізі 17-річний учень старшої школи. Чи визнають затримані підозри, поліція не уточнила.

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Ролі підозрюваних

Серед затриманих — 57-річний будівельник Такаякі Фукусіма з міста Тондабаясі в префектурі Осака та 17-річний школяр із тієї ж префектури, який, за даними слідства, придбав тварин у Таїланді. Також затримали 26-річного чоловіка, який, за твердженням поліції, оплатив поїздку до Таїланду.

Поліція підозрює, що Фукусіма попросив школяра перевезти черепах до Японії. За її даними, підліток продавав через соціальні мережі риб, тритонів та інших тварин. Фукусіму також підозрюють у намірі перепродати черепах за високою ціною. Міжнародна торгівля індійськими зірчастими черепахами регулюється Конвенцією CITES.

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