У префектурі Кумамото в Японії збитки житловому фонду та інфраструктурі внаслідок потужного землетрусу, що стався в липні, оцінили у ¥1,1 трлн. Таку оцінку 17 листопада оприлюднило Японське товариство цивільних інженерів, повідомляє The Japan Times.

Найбільші втрати — у житловому фонді

За словами професора Вищої школи інженерії Кіотського університету Сатоші Фудзії, який очолює комітет товариства з планування та управління інфраструктурою, збитки для житла оцінено у ¥915,5 млрд. Ще ¥107,7 млрд припало на лінії швидкісних поїздів сінкансен, ¥42,2 млрд — на системи водопостачання, а ¥28,8 млрд — на дороги.

Вартість пошкоджень будинків розрахували на основі їхньої вартості як активів. Збитки для доріг і систем водопостачання визначали з урахуванням наслідків перебоїв у роботі цих систем для підприємств і повсякденного життя людей.

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Пошкоджені тисячі будинків

За оцінками товариства, у семи постраждалих муніципалітетах, зокрема в містах Кумамото та Яцусіро, повністю зруйновано 2705 будинків. Ще 1038 будинків зазнали значних пошкоджень, а 7790 — часткових.

Також товариство підрахувало, що роботи з підвищення сейсмостійкості житла, проведені протягом останніх 10 років, зменшили збитки на ¥54,1 млрд. Фудзії назвав сейсмостійке будівництво та модернізацію будинків важливою інвестицією в управління кризами, яка має значний вплив на економіку.

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