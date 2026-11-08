У Японії землетрус магнітудою 5,7 травмував щонайменше 24 людей — Channel NewsAsia

У центральній Японії вночі 8 листопада стався землетрус магнітудою 5,7. За даними місцевих медіа, щонайменше 24 людини дістали травми, було пошкоджено вікна магазинів, а рух поїздів тимчасово порушили, повідомляє Channel NewsAsia.

Пошкодження та постраждалі

За даними Японського метеорологічного агентства, поштовхи зафіксували о 1:04 у префектурі Сідзуока, на захід від Токіо. Попередження про цунамі не оголошували. Влада не повідомляла про загиблих.

Представник екстрених служб префектури Айті заявив AFP, що отримав 16 повідомлень про травмованих, більшість із яких були легкими. У сусідній префектурі Сідзуока по медичну допомогу звернулися щонайменше три жінки. Серед них — жінка віком понад 90 років, яка травмувала плече, впавши з ліжка під час поштовхів.

Газета Chunichi Shimbun і телеканал Tokai Television окремо повідомили, що в Айті та Сідзуоці постраждали щонайменше 24 людини. У місті Тойохасі в Айті після землетрусу були розбиті вікна в автосалоні, а у великій книгарні міста Тойота товари падали з полиць.

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Перебої в транспорті

Уранці 8 листопада землетрус спричинив тимчасові затримки та призупинення руху регіональних поїздів, зокрема швидкісних поїздів Shinkansen. Поштовхи відчували також в Осаці. Там, за інформацією місцевих медіа, іноземного жителя доправили до лікарні після падіння з квартири на другому поверсі, коли його налякали поштовхи.

Другий землетрус у Кумамото

Того ж дня о 10:53 Японське метеорологічне агентство зафіксувало землетрус магнітудою 4,3 у районі Кумамото. Повідомлень про серйозні руйнування чи травми внаслідок другого поштовху не надходило.

Японія розташована в зоні Тихоокеанського вогняного кільця та щороку переживає сотні землетрусів.

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