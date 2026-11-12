У Японії жінка визнала обвинувачення у примусі сусідки зашити губи — NDTV World

У префектурі Ібаракі в Японії 50-річна Масае Сакураї під час першого судового засідання визнала обвинувачення у погрозах 42-річній сусідці по житлу та примусі зашити собі губи голкою і ниткою. Справу розглядає відділення Сімоцума окружного суду Міто.

Позиція обвинуваченої

Як повідомляє NDTV World, після затримання у липні Сакураї заперечувала висунуті проти неї обвинувачення. Однак на першому слуханні вона змінила позицію та визнала їх. Захист Сакураї заявив суду, що не заперечуватиме проти обвинувачень і доказів, поданих прокуратурою.

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Конфлікт через їжу

За версією прокуратури, причиною конфлікту стала суперечка через їжу в помешканні. Сакураї, за даними обвинувачення, казала сусідці, що ті, хто не працює, не повинні їсти, та обмежувала її харчування.

Прокурори стверджують, що після того як жінка взяла їжу без дозволу, обвинувачена розлютилася. Слідчі заявили, що між 18 і 24 червня Сакураї погрожувала потерпілій і тиснула на неї, аби та взяла голку з ниткою та зашила собі губи. Прокуратура також представила в суді записи з камер спостереження, зроблені в будинку.

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