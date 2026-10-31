У Японії знайшли 1500-річну фігурку ймовірної жриці — Live Science

На археологічній пам’ятці Нісікаміномія на північний захід від Токіо в Японії знайшли глиняну антропоморфну фігурку ханіва, яка може зображувати жрицю міко. Артефакт виявили у рові навколо поховального кургану V століття. Про знахідку повідомляє Live Science з посиланням на заяву влади префектури Ґумма.

Знахідка біля великого кургану

Збережена частина фігурки заввишки близько 40 сантиметрів складається з голови та тулуба, тому первісно вона була значно більшою. Діаметр кургану, біля якого її знайшли, становить приблизно 45 метрів. Археологи припускають, що ханіва спочатку стояла біля саркофага у формі човна, виявленого в кургані, а згодом зісковзнула схилом до рову.

На території Нісікаміномії дослідники зафіксували майже десяток курганів кофун, датованих V–VI століттями. Період Кофун в історії Японії тривав приблизно від 300 до 710 року. У цей час глиняні скульптури ханіва використовували як дари померлим, а також часто вважали вмістилищами душ покійних. Розкопки головного кургану, під час яких цього року знайшли фігурку, ведуться на пам’ятці з 2020 року.

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Ознаки образу міко

Фахівці пов’язують фігурку з образом міко — жінки-шаманки, відомої також як храмова діва. За даними джерела, міко в синтоїзмі є посередницями між людським і духовним світами. У добу Кофун вони проводили важливі поховальні ритуали та надавали духовні настанови.

На фігурці помітна традиційна зачіска шимада з вузлом, що стало однією з підстав для такого тлумачення. На обох зап’ястях є глиняні браслети з червоним пігментом, пальці ретельно виліплені, а на тулубі видно червоний пояс. У лівій руці статуетка тримає ритуальний предмет у формі жезла. Нині ханіву експонують у Музеї інформації про розкопки Археологічного дослідницького центру префектури Ґумма в місті Сібукава.

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