У місті Осакі на північному сході Японії фермери спільно з місцевою владою встановили понад 5 тисяч невеликих земляних дамб на рисових полях. Вони мають утримувати надлишок води на полях; посадовці сподіваються, що це допоможе зменшити наслідки повеней у населених пунктах, повідомляє Mongabay.

Осакі зазнавало підтоплень у 2015, 2019 та 2022 роках, коли сильні дощі проривали річкові дамби. Міські посадовці пов'язують частішання таких випадків, зокрема, зі зміною клімату. За даними Японського метеорологічного агентства, інтенсивні опади в країні стають частішими та сильнішими.

Поля як резервуари для води

Рисові поля облаштовані піднятими валами, що дають змогу утримувати воду для вирощування рису. Вони можуть послаблювати паводки двома шляхами: тимчасово накопичувати воду та давати їй просочуватися в ґрунт. Це сповільнює надходження води до іригаційних каналів і річок та може зменшувати пікове навантаження на водні системи.

Так звані польові дамби встановлюють у дренажних отворах рисових полів. Вони мають вужчий отвір, ніж звичайні водовипуски, тому вода виходить із поля повільніше. В Осакі цю практику запроваджують із 2021 року разом із сільськогосподарськими організаціями та владою префектури. За даними міста, дамби вже встановлено приблизно на 20% рисових угідь Осакі — це близько 1 700 гектарів.

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Збереження угідь і біорізноманіття

Дослідники наголошують, що великих бетонних річкових гребель і дамб може бути недостатньо для захисту від повеней в умовах сильніших злив. Водночас ефективність рисових полів як засобу затримання води залежить від конкретної місцевості та характеру опадів.

Загальна площа сільськогосподарських земель Японії станом на 2025 рік становила близько 4,2 млн гектарів, із яких приблизно 2,3 млн гектарів припадали на рисові поля. Від початку 1960-х площа аграрних земель у країні скоротилася приблизно на 30%. Науковці зазначають, що забудова полів житлом, комерційними об'єктами або сонячними електростанціями зазвичай знижує їхню здатність затримувати воду.

Рисові поля також є штучними водно-болотними угіддями та, за оцінками досліджень, забезпечують середовище існування приблизно для 5 тисяч видів. В Осакі є дві Рамсарські території — водно-болотне угіддя Кабукурі-нума з прилеглими рисовими полями та водосховище Кеджо-нума. Вони слугують середовищем для перелітних гусей та іншої фауни й водночас сприяють утриманню паводкових вод.

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