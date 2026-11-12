У Ярославлі в Російській Федерації, державі-агресорі, суд у вересні засудив чоловіка середнього віку до 14 років колонії після того, як він фотографував надгробки російських військових, які загинули у війні проти України. Як повідомляє Politico, російська влада посилила переслідування людей, які документують військові поховання.

В останні місяці російські органи влади попереджали, що за фотографування могил військових може загрожувати довічне ув’язнення. Федеральна служба безпеки патрулювала кладовища, шукаючи людей, які роблять такі знімки. Із літа в різних регіонах Росії затримали кілька десятків людей. У закритих судових процесах їх офіційно звинувачують у державній зраді, зокрема у співпраці з українськими спецслужбами.

Обмеження доступу до даних

Незалежні журналісти та активісти використовували фотографії могил і відео похоронів для документування втрат російської армії. База даних Russia 200, створена незалежним виданням Mediazona та російською службою BBC, містить імена майже 283 тисяч загиблих російських військових і дані про обставини їхньої смерті. Водночас її автори зазначають, що не мають ресурсів і доступу, щоб зафіксувати кожну загибель на фронті.

Міністерство закордонних справ Великої Британії та нідерландські розвідувальні служби оцінюють втрати Росії у понад 500 тисяч. Президент України Володимир Зеленський у липні заявив, що у війні загинули 700 тисяч російських військових. У вересні 2022 року тодішній міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляв про 5937 загиблих військових.

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Закриті судові справи

У квітні 2024 року представник Кремля заявив, що дані про втрати є державною таємницею, а повідомляти про них може лише Міністерство оборони. Того ж року Росстат закрив доступ до статистики надлишкової смертності, яка раніше допомагала перевіряти оцінки втрат.

На початку 2025 року журналісти також зафіксували різке зростання кількості справ про визнання військових зниклими безвісти або загиблими. За даними Russia 200, протягом 2025 року було майже 90 тисяч таких справ — більш ніж удесятеро більше, ніж у попередні роки повномасштабної війни. Наприкінці 2025 року доступ до цих судових проваджень обмежили.

Редактор Mediazona Дмитро Трещанін зазначив, що знімки поховань були важливим джерелом на початку вторгнення, однак нині цей метод став небезпечним: за його словами, волонтерів атакували на кладовищах.

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