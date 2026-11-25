У єврозоні карткові платежі вперше випередили розрахунки готівкою за часткою операцій у магазинах, ресторанах і торговельних автоматах. За даними Tagesschau, цього року карткою оплатили 45% таких транзакцій, тоді як банкноти й монети використали у 44% випадків.

Зростання мобільних оплат

Європейський центральний банк повідомив, що це перший випадок від початку збирання зіставних даних у 2016 році, коли карткові платежі перевершили готівкові. Частка мобільних оплат, зокрема через смартфони, за два роки зросла з 6% до 9%.

Картками дедалі частіше розраховуються і за невеликі покупки. Середня сума карткової операції скоротилася з 59 євро у 2019 році до 35 євро у 2026-му. Водночас щонайменше 12% споживачів у кожній країні єврозони заявили, що принаймні раз стикалися з відмовою прийняти картку або мобільний платіж.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Готівка зберігає позиції

Готівка залишається основним способом розрахунку за покупки вартістю до 20 євро, а також у платежах між приватними особами. Її цінують через конфіденційність і можливість контролювати витрати.

Опитування, проведене восени 2025 року та навесні 2026 року в усій єврозоні, засвідчило, що 54% респондентів віддають перевагу карткам або іншим безготівковим способам оплати в магазинах. Готівку обирають 22%, а 23% не мають чітких уподобань. Можливість платити цифровим способом вважають важливою 82% опитаних, а користування готівкою — 62%; лише 3% повідомили, що ніколи не використовують готівку.

Читай нас у