У Йоганнесбурзі накопичилося сміття на тлі протесту працівників — TimesLIVE

У Йоганнесбурзі, ПАР, у кількох районах протягом кількох днів не вивозили побутові відходи на тлі протесту муніципальних працівників через невиконані домовленості щодо зарплат і пільг. Комунальна компанія Pikitup повідомила про значне накопичення сміття та скорочення кількості працівників, доступних для роботи на маршрутах.

Як повідомляє TimesLIVE, сміття накопичилося в північних, західних і південних районах міста. Журналісти зафіксували переповнені контейнери біля будинків і торговельних центрів в Еммарентії, Флориді, Рудепорті, Рузвельт-Парку, Рандбурзі, Олівдейлі та Форвейзі. Частину відходів мали забрати між понеділком і середою, однак вони залишалися невивезеними, поширюючи неприємний запах і приваблюючи мух.

Затримки з вивезенням сміття

Речник Pikitup Ентоні Селепе заявив, що участь працівників компанії в акції Samwu вплинула на її роботу. За його словами, на маршрутах працює мінімальна кількість персоналу, а підприємство шукає способи ліквідувати накопичення відходів. Він не зміг назвати строк повного відновлення послуг і зазначив, що ситуація залежить від врегулювання спору між містом та профспілкою.

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У Рудепорті жителів попередили про триденне відставання від графіка. Pikitup пояснила його також поломками техніки та збільшенням відстані до віддаленого полігону для захоронення відходів. Мешканці Флориди, своєю чергою, заявили, що не отримували завчасного повідомлення про перебої.

Робота інших міських служб

Компанія Joburg Water заявила, що протест Samwu впливає на її роботу та спричиняє затримки в розгляді звернень і наданні інших послуг. Представник асоціації мешканців Парктаун-Норт Лі Янг повідомив, що в деяких районах, зокрема Сандауні, виникли проблеми з водопостачанням через труднощі в Joburg Water.

Водночас заступник регіонального секретаря Samwu Річард Мойла заперечив, що протест порушив роботу міських служб. За його словами, акція тривала лише в понеділок, а з вівторка члени профспілки повернулися до роботи. Він також сказав, що керівники та профспілкові представники брали участь у переговорах із містом і супроводжували в суді справу 16 членів Samwu, яких, за його словами, заарештували під час протесту через насильство.

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