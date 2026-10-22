У Йоганнесбурзі пошкодження водогону спричинило відключення води — Daily Maverick

У Йоганнесбурзі, ПАР, пошкодження питного водогону під час робіт із заміни каналізаційної труби спричинило чергове запобіжне відключення води в районі Безейденгаут-Веллі. Як повідомляє Daily Maverick, комунальне підприємство Johannesburg Water ізолювало мережу, проводить промивання труб і лабораторні аналізи води.

Інцидент стався на перехресті 6-ї вулиці та 8-ї авеню. За словами речниці Johannesburg Water Номбусо Шабалали, під час земляних робіт підрядника на трубопровід упав пень дерева. Ремонт завершили в ніч на 21 жовтня, однак водопостачання не відновили до завершення промивання та отримання результатів аналізів.

Обмеження для мешканців

Запобіжне повідомлення стосувалося будинків на 8-й авеню поблизу перехресть із 4-ю, 5-ю, 6-ю та 7-ю вулицями. Жителям порадили не вживати й не використовувати воду до офіційного повідомлення Johannesburg Water про її безпечність. Комунальне підприємство заявило, що забруднення води не підтверджене, а обмеження запровадили як запобіжний захід. Альтернативне постачання води мали продовжувати до отримання лабораторних результатів.

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Від грудня 2025 року мешканці східних передмість Йоганнесбурга — Малверна та Безейденгаут-Веллі — отримали щонайменше 10 попереджень і оновлень щодо якості води. В окремих випадках домогосподарства залишалися без водопостачання до двох тижнів. У Малверні, Джепстауні та Клівленді Johannesburg Water оприлюднило шість оновлень у період із 11 до 19 жовтня та 20 жовтня оголосило воду безпечною.

Претензії до контролю за підрядниками

Радники місцевих округів Карлос да Рошас і Нойрен Пітерсен стверджують, що причиною повторних перебоїв є недостатній нагляд за підрядниками, які виконують каналізаційні роботи та пошкоджують водопровідну інфраструктуру. Да Рошас водночас підтримав програму заміни старих цементних труб, які, за його словами, мають тріщини або забиті корінням дерев.

Johannesburg Water підтвердило обставини останнього пошкодження, але не відповіло на ширші запитання видання про нагляд за підрядниками, кількість пов’язаних із ними інцидентів, а також витрати на аварійний ремонт, лабораторні дослідження та доставку води автоцистернами.

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