У Йоганнесбурзі розблокували паливні картки муніципальної поліції — TimesLIVE

У Йоганнесбурзі, ПАР, розблокували паливні картки Муніципального поліцейського департаменту Йоганнесбурга (JMPD), через які існував ризик скорочення кількості патрульних автомобілів на вулицях міста. Картки знову можна використовувати на автозаправних станціях, повідомляє TimesLIVE.

Причина збою

У внутрішньому повідомленні JMPD, оприлюдненому пізно ввечері в четвер, зазначили, що картки розблокували після збою, пов’язаного з переходом міста від одного постачальника банківських послуг до іншого. Речниця мера Хатхутшело Мулаудзі заявила, що цей перехід тимчасово вплинув на обробку платежів.

За її словами, мер Йоганнесбурга Дада Мореро доручив терміново вирішити проблему та попросив інформувати його про ситуацію, доки заправлення автопарку JMPD не відновиться у звичайному режимі. Місто й постачальник послуг провели зустріч та погодили подальші кроки, зокрема щодо платежів.

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Обмеження для службових авто

Попри розблокування карток, у JMPD залишили чинними заходи з економії пального. Працівникам наказали уникати приватних поїздок на службових автомобілях, а транспорт департаменту використовувати лише для санкціонованих службових завдань.

Поліція також попередила, що контролюватиме неналежне використання автомобілів, зокрема їхню роботу на холостому ходу під час стоянки. Раніше начальник поліції Патрік Джака наказав керівникам обмежити переміщення транспорту та заборонив працівникам усіх рангів забирати державні автомобілі додому.

Ці розпорядження видали після того, як деякі автозаправні станції, за даними видання, відмовилися обслуговувати JMPD або встановили ліміти на його рахунки через несплачені рахунки. Джака назвав нестачу пального значним ризиком для безперервності роботи підрозділу.

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