У Йоганнесбурзі розслідують загибель гусей в озері Zoo Lake — TimesLIVE

У Йоганнесбурзі, ПАР, розслідують загибель гусей на озері Zoo Lake. Ветеринари зоопарку проводять розтини відібраних тушок птахів, аби встановити причину їхньої смерті, повідомляє TimesLIVE.

Серед версій — ботулізм птахів

Серед імовірних причин розглядають сезонний ботулізм птахів, однак остаточного підтвердження цієї версії поки немає. Такий вид отруєння може уражати водоплавних птахів. Речниця Johannesburg City Parks and Zoo Дженні Мудлі зазначила, що спекотна погода, підвищення температури води та розкладання органічних речовин можуть створювати умови для утворення токсинів, небезпечних для птахів.

Вранці в понеділок природоохоронна команда JCPZ прибрала всіх мертвих птахів. Частину тушок доправили до ветеринарної лікарні зоопарку для дослідження.

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Перевіряють і якість води

Розслідування відбувається на тлі повідомлень про можливі потрапляння стічних вод в озеро. Мудлі наголосила, що зв'язок між цими повідомленнями та загибеллю птахів поки не встановлено.

На місці також працювали представники природоохоронного й операційного підрозділів JCPZ, міського департаменту довкілля та інфраструктурних послуг, а також Johannesburg Water. Вони відібрали проби води. Результати ветеринарних досліджень і аналізу якості води мають визначити подальші заходи.

Мешканців закликали не купатися у згаданих водоймах і не вживати рибу, виловлену там. Дітям і домашнім тваринам порадили триматися подалі від мертвих диких тварин або тварин із видимими ознаками страждання, а людей попросили не торкатися мертвих птахів чи риби.

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