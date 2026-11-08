У Йоніні відкрили виставку після співпраці з музеєм Сан-Паулу — Korea Herald

У Центрі мистецтв Нам Джун Пайка в Йоніні, Південна Корея, відкрили виставку «Hyundai Translocal Series: Via Satellite — Moon, Echo, Mosquitoes, and Memes». Проєкт став результатом трирічної дистанційної співпраці з Пінакотекою Сан-Паулу — найстарішим художнім музеєм бразильського мегаполіса, повідомляє Korea Herald.

Експозиція об’єднала роботи чотирьох митців, які працюють у чотирьох містах на двох континентах. Пінакотека Сан-Паулу представить власну версію проєкту під назвою «Діалоги з Нам Джун Пайком», відкриття якої заплановане на 28 листопада.

Спадщина Нам Джун Пайка

Концепція виставки пов’язана з ідеями Нам Джун Пайка — митця й футуриста, який ще до поширення інтернету організовував супутникові трансляції між містами на різних континентах. Зокрема, 1984 року він створив проєкт «Good Morning Mr. Orwell». У 1974 році Пайк ужив вислів «електронна супермагістраль», описуючи світ, поєднаний медіатехнологіями попри кордони й часові пояси.

Підтримку проєкту надала Hyundai Motor у межах серії Hyundai Translocal Series, яка з минулого року поєднує корейські музеї із закордонними партнерами.

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Місяць, звук і мова

Джейн Джин Кайсен представила відеороботу «Old Moon – New Moon». Для неї мисткиня закріпила цифрову камеру на телескопі 1929 року в копенгагенській обсерваторії Рундеторн і одним кадром зняла Місяць у фазі спадання. У своїх відео Кайсен також звертається до жінок-водолазок хеньо з острова Чеджу, які орієнтуються на місячний календар.

Інсталяція Вівіан Каккурі «Clepsydra» складається з динаміків із бетонних блоків та кабелів на підлозі. Вони відтворюють звуки руху крові у венах шести людей, записані за допомогою науковців. Бразильська мисткиня biarritzzz показує триканальне відео про походження слова «самба», створене разом із мозамбіцьким хореографом Цумбе Муссундза. Крістін Сан Кім представила настінну роботу «Mind Land Mass», засновану на виразах американської жестової мови.

Виставка триватиме до 28 березня, вхід безкоштовний.

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