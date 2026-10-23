У Йорданії на похороні в церкві загинули щонайменше семеро — BBC News World

У губернаторстві Карак у Йорданії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час похорону в церкві. За даними державних медіа Йорданії, щонайменше семеро людей загинули, ще 10 дістали поранення.

Стрілянина в церкві

Напад стався у п’ятницю. Як повідомляє BBC News World, особи нападників наразі не встановлені. За інформацією державних медіа, вони прибули до церкви автомобілем та почали стріляти всередині будівлі. Після стрілянини чоловіки втекли з місця події.

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Реакція влади

Відомості про кількість загиблих, поранених і перебіг нападу BBC наводить із посиланням на державні медіа Йорданії. Речник уряду Йорданії Мохаммад аль-Момані повідомив, що до району події направили сили безпеки.

За додатковим описом BBC, у губернаторстві Карак тривають пошуки нападників. Пошуки почали після того, як озброєні чоловіки втекли з місця стрілянини.

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